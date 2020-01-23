«Южный Кузбасс» обновляет оборудование обогатительных фабрик

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в декабре приобрелатри новые центрифуги для обезвоживания концентрата и ротор для обезвоживающей осадительно-фильтрующей центрифуги. Затраты составили около 32 млн руб.

Для ЦОФ «Кузбасская», ЦОФ «Сибирь» и ГОФ «Томусинская» компания закупила горизонтальные обезвоживающие центрифуги. Производительность новой техники составляет до 150 тонн рядового угля в час. После обезвоживания готовая продукция выгружается на ленточный конвейер и отправляется на общий склад для дальнейшей отправки потребителям.

Кроме того, в декабре отремонтирована одна из трех осадительно-фильтрующих центрифуг «Декантер» на ЦОФ «Кузбасская». Замена ротора на оборудовании, предназначенном для обезвоживания концентрата, позволит выпускать до 70 тонн продукции в час.

«Особенно важно соблюдать показатели влажности в зимний период, чтобы облегчить дальнейшую выгрузку угля из железнодорожных вагонов. Для этого внедряем современную технику, реализуем программу замены и восстановления обезвоживающего оборудования. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши потребители получали концентрат, соответствующий их требованиям», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.