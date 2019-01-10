«Южный Кузбасс» обновляет парк спецтехники

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела два вахтовых автомобиля и топливозаправщик КАМАЗ общей стоимостью около 17 млн рублей.

Новые вахтовые автомобили используются для доставки на рабочие места горняков разрезов «Красногорский» и «Томусинский», трудящихся обогатительной фабрики «Красногорская». Комфортабельные салоны рассчитаны на 28 человек, а двигатели отвечают требованиям экологического стандарта Евро-5.

Топливозаправщик закуплен для оперативного обеспечения топливом карьерных самосвалов, занятых на перевозке угля и горной массы на разрезе «Ольжерасский». Спецтехника данной комплектации применяется на предприятии впервые: машина оснащена двигателем мощностью 400 лошадиных сил (у ранее поступивших автомобилей – 260 л.с.), что позволяет с легкостью перевозить 16 тыс. литров горючего (объем цистерн других топливозаправщиков – до 11 тыс. литров).

«Один вахтовый автомобиль за сутки проезжает до 200 километров по технологическим дорогам, перевозя сотни пассажиров. А новый топливозаправщик востребован на горных участках разреза «Ольжерасский», чтобы обеспечить круглосуточную работу большегрузных самосвалов. Уверен, новая техника поможет автомобилистам нашей компании повысить эффективность работы», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.