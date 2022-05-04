«Южный Кузбасс» оборудовал полигон для обучения сотрудников работе на высоте

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу Мечел) оборудовала новый тренировочный полигон для отработки практических навыков безопасной работы на высоте. Стенды установлены в кабинете учебного центра.

Для оборудования участка приобрели сертифицированные средства защиты: различные привязи и стропы, системы позиционирования, блокирующие устройства втягивающего типа, трипод с лебедкой.

Стенды и макеты нового полигона позволяют смоделировать все возможные условия при работе на высоте. Элементы крыши под уклоном 30 градусов и строительного полка с анкерными линиями, опоры ЛЭП и пожарная лестница помогут работникам компании отработать навыки техники безопасности и защиты от падения с высоты.

Период теоретического и практического обучения составляет 14 часов. После экзамена выпускники получают удостоверения. К самостоятельной работе их допускают после стажировки под руководством опытного наставника.

«Изменения в учебный курс специалисты нашего центра внесли в связи с утверждением на федеральном уровне новых правил по охране труда при работе на высоте. Прежде теорию преподавали в учебном центре, а отработка практических навыков проходила по месту работы. С появлением нового тренировочного полигона появилась возможность закрепить теорию на практике, не покидая учебный класс», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.