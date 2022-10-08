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«Южный Кузбасс» обучает линейных руководителей

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стартовала программа повышения квалификации работников производственной службы Управления по открытой добыче угля «Линейный руководитель 1-2 уровня». Горные мастера, начальники смен и горных участков уже освоили первый этап учебной программы.

Очный теоретический этап программы проходил в учебном центре компании. На протяжении четырех дней 17 работников «Южного Кузбасса» посещали лекции, посвященные кадровому администрированию, экономике, менеджменту, законодательству, оперативному анализу производства, охране труда и промышленной безопасности.

Оттачивание управленческих навыков проходило в формате тренингов. Производственники работали в парах и группах, решали кейсы, обменивались опытом. На конкретных примерах разбирались результаты производственного контроля на предприятиях, методы взаимодействия с персоналом, приемы мотивации сотрудников.

Очный этап завершился тестированием. Все участники программы получили сертификаты об успешном прохождении первого этапа обучения.

Впереди у линейных руководителей заочный этап. На протяжении месяца посредством корпоративной платформы они будут осваивать методы регулярного менеджмента и работу в специализированном программном обеспечении. Заключительный третий этап обучения предполагает самостоятельную работу по индивидуальным планам и подготовку к итоговой аттестации.

«В прошлом году мы реализовали программу развития и обучения руководителей ремонтной службы – механиков. Сейчас учатся руководители Управления по открытой добыче угля. Уверен, что программа повышения квалификации поможет им улучшить результаты производственной деятельности уже сегодня, а завтра – обеспечит уверенный карьерный рост», ― отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

 

Фото: Южный Кузбасс

Экономика
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kuzbassnews.ru
08/10/2022
Экономика
Междуреченск
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