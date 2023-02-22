«Южный Кузбасс» определил лучших беговых лыжников

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела ежегодную лыжную гонку среди своих работников и пенсионеров.

Лыжная гонка среди работников угольной компании «Южный Кузбасс» традиционно состоялась на городской лыжероллерной трассе. Участники состязались в двух возрастных категориях – от 20 до 45 лет и 45 лет и старше. Длина дистанции для женщин составила 1000 метров, для мужчин – 2000 метров.

В возрастной группе от 20 до 45 лет лучшим среди мужчин стал горный инженер шахты имени В.И. Ленина Иван Кравченко, среди женщин первой финишировала оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин Анна Зеленина.

В возрастной группе от 45 лет и старше победителем в мужском забеге стал пенсионер разреза «Красногорский» Андрей Белявский, в женском победила Ольга Смолькова, ведущий юрисконсульт по корпоративной работе.

Победители и призеры соревнований получили грамоты и денежное вознаграждение.

«В этом году корпоративные мероприятия проходят под знаком двух юбилеев – 20-летия Группы «Мечел» и 30-летия угольной компании «Южный Кузбасс». В годовом плане спортивных мероприятий шахматный онлайн-турнир, соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису и, конечно же, традиционная летняя спартакиада», – говорит управляющий директор Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»