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«Южный Кузбасс» определил лучших футболистов

Соревнования проходили два дня. В первый день 15 команд подразделений компании сыграли в отборочных матчах. Во второй день восемь лучших сразились за лидерство.　

Спортсменов активно поддерживали болельщики: коллеги, друзья, родные. Над игровым полем развевались транспаранты и флаги, слышались звонкие речевки. 　

В результате упорной борьбы победителем соревнований по мини-футболу среди подразделений «Южного Кузбасса» стали шахтеры «Сибиргинской», второе место заняла команда шахты имени В.И. Ленина, третье место – у футболистов ЦОФ «Сибирь».　

Лучшим вратарем признан машинист горных выемочных машин шахты «Сибиргинская» Михаил Томзиков, лучшими игроками – директор ЦОФ «Сибирь» Дмитрий Шубодёров и электрослесарь подземный шахты имени В.И. Ленина Артём Кутерин.　

«Спорт играет важную роль в жизни компании, слаженная игра на спортивном поле проявится и в эффективной работе на производстве. В июне наши молодые сотрудники примут участие в городской спартакиаде среди молодежи, а в августе традиционно состоится летняя спартакиада компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

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kuzbassnews.ru
03/06/2022
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