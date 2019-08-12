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«Южный Кузбасс» определил лучших по профессии

Более ста работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в преддверии Дня шахтера наградят за профессиональное мастерство.

В компании подвели итоги конкурса «Лучший по профессии», который традиционно проводится в июле. Победителей в 31 номинации определяли как по полноте и правильности ответов на теоретические вопросы, так и по результатам практических заданий. Уже в восьмой раз выявлены победители в номинации «Профессиональный дебют». В ней отмечены четыре работника «Южного Кузбасса», не достигшие 30-летнего возраста и впервые принимавшие участие в этих соревнованиях.

В знаниях и умениях соревновались машинисты экскаваторов, бульдозеров и буровых станков, водители технологических автомобилей и аппаратчики углеобогащения, горнорабочие очистного забоя и представители других специальностей. Вспомогательные горноспасательные команды трех шахт «Южного Кузбасса» в теоретической части отвечали на вопросы, например, о допустимых концентрациях кислорода и метана в горных выработках, в практической – проверяли респираторы и тушили условный пожар. Дополнительной частью этих соревнований стал гиревой спорт. 24-килограмовый снаряд машинист электровоза и член ВГК шахты «Ольжерасская-Новая» Михаил Дороченков «выжал» 67 раз! Но наибольшую сумму баллов по итогам всех этапов смогли заработать четверо представителей шахты имени В.И. Ленина, которые и взяли «золото» этих соревнований.

«Конкурс «Лучший по профессии» выявляет специалистов с высоким уровнем знаний и навыков. Для работников «Южного Кузбасса» это может стать толчком к саморазвитию и повышению своего технического уровня. В канун нашего профессионального праздника – Дня шахтера – мы наградим победителей и призеров», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
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Междуреченск
kuzbassnews.ru
12/08/2019
Общество
Экономика
Междуреченск
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