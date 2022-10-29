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"Южный Кузбасс" определил лучших теннисистов

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялся турнир по настольному теннису среди работников подразделений компании.

9 команд, представителей подразделений «Южного Кузбасса», играли в двух подгруппах друг с другом. В каждой встрече участники сражались до двух побед. Партию выигрывал игрок, первым набравший 11 очков. Сильнейшие встретились в полуфинале. Победитель определился в итоговой встрече.

В результате упорной борьбы первую строку турнирной таблицы заняли обогатители ЦОФ «Сибирь», на второй разместилась команда шахты «Сибиргинская», третья позиция – у теннисистов ЦОФ «Кузбасская».

«Спорт играет важную роль в жизни компании, слаженная игра на спортивном поле проявится и в эффективной работе на производстве. Впереди у работников компании соревнования по баскетболу и плаванию», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

 

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
29/10/2022
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