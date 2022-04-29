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«Южный Кузбасс» организовал экскурсию для детей своих сотрудников

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела профориентационную экскурсию. 37 детей работников компании в возрасте от 5 до 15 лет посетили Томусинское автотранспортное управление.

Ребятам рассказали про историю компании, процессе добычи и переработки угля, профессиях пап и мам.　

Экскурс в историю родного предприятия провел ветеран управления Василий Чёрный. Он поделился интересными примерами из практики и дал ребятам постарше советы по выбору профессии.　

После инструктажа по охране труда юные гости прошлись по кабинетам, пообщались со специалистами. В отделе охраны труда и безопасности движения с помощью системы диспетчеризации ребята на мониторе понаблюдали за передвижением транспорта, подержали в руках приборы для проверки исправности техники. Заглянули в отдел планирования и проведения ремонтов, центр организации производства, кабинет предрейсового медосмотра, диспетчерскую.　

Изюминкой мероприятия стало знакомство с техникой: вахтовым автомобилем, карьерным самосвалом БелАЗ и тяжелым погрузчиком. Ребята фотографировались на фоне БелАЗа, забирались в огромный ковш погрузчика, посидели за рулем вахтовки. Благодаря динамическому тренажеру карьерного автосамосвала каждый экскурсант смог почувствовать себя водителем БелАЗа.　

Экскурсия завершилась чаепитием и викториной на знания правил дорожного движения. На память каждому участнику группы достался уголёк, браслет с символикой «Южного Кузбасса» и масса ярких впечатлений.　

«Убежден, что многие экскурсанты в будущем пополнят ряды наших работников, станут продолжателями семейных трудовых династий», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
29/04/2022
Экономика
Междуреченск
Мыски

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