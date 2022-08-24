«Южный Кузбасс» организовал закупки в интернет-формате

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») запустила пилотный проект по закупкам через специализированный маркетплейс. Новшество позволит сократить цепочку шагов от поставщика к потребителю, сэкономить время и уменьшить расходы.

С помощью интернет-площадки ремонтные службы компании получат электро-, пневмо- и бензоинструменты, а также расходные материалы в течение нескольких дней.

«Южный Кузбасс» заключил договор с компанией, предоставившей доступ на свой специализированный маркетплейс, на котором представлены товары различных производителей. Интернет-каталог доступен как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении. Ответственные работники подразделений – механики – получают индивидуальные логины и пароли. Механик заходит на сайт, помещает нужный инструмент в виртуальную корзину. Специалисты департамента закупок компании согласовывают приобретение, а специалисты управления по экономике и финансам производят оплату. Оперативно инструмент приходит на склад «Южного Кузбасса». Здесь его оформляют и передают подразделению.

Поставки на транспорте торговой организации исключают расходы компании на логистику, а объемы закупок позволяют получить корпоративные скидки на инструмент и расходные материалы.

«Новую форму закупок начали тестировать с инструментов. Именно ремонтники первыми включились в программу бережливого производства, внедряемого в компании. В дальнейшем планируем расширить ассортимент. Спрос есть – работники активно предлагают варианты закупок, которые позволят им улучшить качество и скорость работы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.