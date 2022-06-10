«Южный Кузбасс» организует детский отдых

Перед началом летнего сезона в учреждениях провели противоклещевую обработку территорий и ремонт помещений. Межведомственная комиссия проверила работу пожарной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения.

Оздоровительный лагерь «Звездочка» в этом году изменил график заездов, запланировав пять сезонов по 14 дней. Это позволит отдохнуть большему числу детей. На территории лагеря устанавливают новый открытый бассейн с системой подогрева воды. Ребят ждут тематические квесты, спортивные игры, концерты, дискотеки и другие мероприятия.

Санаторий-профилакторий «Романтика» традиционно примет детей на три сезона по 21 день. Кроме развлекательной программы, организаторы обеспечат сбалансированное меню и комплекс оздоровительных процедур: кислородные коктейли, посещение бассейна и соляной пещеры, аэроионотерапию.

Детский отдых организован с соблюдений санитарно-эпидемиологических требований, которые предусматривают обследование персонала, обработку помещений, масочный режим при приготовлении пищи.

«Уже состоялись первые заезды, в числе отдыхающих – 120 детей наших сотрудников. Ребята оздоровятся, отдохнут и наберутся сил на следующий учебный год. В «Южном Кузбассе» действует система льгот, основную стоимость путевок оплачивает компания. Летний отдых детей из многодетных семей компания оплачивает полностью», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.