«Южный Кузбасс» организует экскурсии для школьников

Подразделения угольной компании «Южный Кузбасс» в рамках городской программы профориентации посетили школьники.

Об особенностях профессии маркшейдера ученикам школы № 22 рассказали специалисты маркшейдерского бюро компании. Ребята узнали, что такое аэрофотосъемка, заглянули в один из основных инструментов маркшейдеров – тахеометр (электронный измерительный прибор), попробовали разобраться с его настройками.

Обогатители ЦОФ «Кузбасская» рассказали учащимся школы № 19 о переработке ценного топлива. После прохождения первичного инструктажа по технике безопасности и получения средств индивидуальной защиты ребята отправились на производство. Школьникам показали обогатительные установки, которые играют важную роль в процессе обогащения угля, объяснили их функции, принципы работы.

По ходу экскурсий ребята задавали специалистам ПАО «Южный Кузбасс» интересующие вопросы: от размера заработной платы и возможности трудоустроиться на предприятия компании после получения специальности, до выбора учебного заведения, где можно овладевать выбранной профессией.

«Не первый год компания поддерживает городские программы профориентации и предоставляет выпускникам информацию о специальностях, востребованных в угольном производстве. Мы заинтересованы в молодых кадрах и в том, чтобы у школьников уже сейчас появилось желание связать свою трудовую жизнь с угольным предприятием», –говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.