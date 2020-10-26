«Южный Кузбасс» организует практики студентов

170 студентов прошли практику на предприятиях угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев 2020 года.

Учебные, производственные и преддипломные практики прошли ребята из семи учебных заведений, в том числе Сибирского государственного университета, Кузбасского государственного технического университета. В ноябре и декабре перенимать опыт к наставникам придут 35 студентов Междуреченского горно-строительного техникума.

Ребята смогли применить полученные теоретические знания на практике, а также освоить рабочую профессию. Например, студенты КузГТУ, изучающие обогащение полезных ископаемых, получили удостоверение по профессии «машинист установок обогащения и брикетирования угля».

На практику пришли и будущие маркшейдеры – в КузГТУ они обучаются по целевому набору от «Южного Кузбасса».

«В этом году в связи с пандемией не все ребята смогли попрактиковаться на наших разрезах и шахтах: многие «целевики» проходили практику на профильных кафедрах вуза. После получения диплома мы рады будем принять их в наш коллектив», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.