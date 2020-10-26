Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» организует практики студентов

170 студентов прошли практику на предприятиях угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев 2020 года.

Учебные, производственные и преддипломные практики прошли ребята из семи учебных заведений, в том числе Сибирского государственного университета, Кузбасского государственного технического университета. В ноябре и декабре перенимать опыт к наставникам придут 35 студентов Междуреченского горно-строительного техникума.

Ребята смогли применить полученные теоретические знания на практике, а также освоить рабочую профессию. Например, студенты КузГТУ, изучающие обогащение полезных ископаемых, получили удостоверение по профессии «машинист установок обогащения и брикетирования угля».

На практику пришли и будущие маркшейдеры – в КузГТУ они обучаются по целевому набору от «Южного Кузбасса».

«В этом году в связи с пандемией не все ребята смогли попрактиковаться на наших разрезах и шахтах: многие «целевики» проходили практику на профильных кафедрах вуза. После получения диплома мы рады будем принять их в наш коллектив», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Образование
Экономика
kuzbassnews.ru
26/10/2020
Образование
Экономика
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жена Цивилева отблагодарила кузбасских врачей открытками и кофе 3 в 1
Сам момент «передачи» благодарности супруга губернатора запечатлела на фото и разместила в своем...
Все школы Кемеровской области переводят на дистанционное обучение
Власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение из...
Новые случаи коронавируса зафиксировали в Кемерове
Как стало известно ВашГород.ру из сводки, в Кемерове новые случаи коронавируса. Положительные тесты...
За октябрь смертность от коронавируса в Кузбассе выросла на 70%
По данным статистики, только с начала октября в Кемеровской области от коронавирусной инфекции...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus