«Южный Кузбасс» отмечает 50-летие разреза «Сибиргинский»

Разрез «Сибиргинский» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за 50 лет работы добыл свыше 152 млн тонн угля, переработал около 900 млн кубометров горной массы.

«Сибиргинский» был введен в эксплуатацию 1 января 1971 года, в этот день машинист экскаватора ЭКГ-4,6 Петр Дик из бригады Николая Бойцова отгрузил первые тонны угля. Проектную мощность – 2,5 млн тонн в год – разрез освоил за неполных семь лет.

Параллельно со строительством предприятия и наращиванием производственных мощностей формировался коллектив, вводились в эксплуатацию и социальные объекты: жилые дома, детские сады, школы и другие. Ежегодно десятки семей работников разреза и смежных предприятий получали квартиры в Мысках и Междуреченске.

В 1982-1984 годах разрез оснащался высокопроизводительной техникой большой единичной мощности. «Сибиргинский» был в числе трех предприятий Советского Союза, наряду с разрезами «Бачатский» и «Нерюнгринский», которые получили экскаваторы Р&Н-2300 с емкостью ковша 16 кубометров, самосвалы Komatsu грузоподъемностью 120 тонн, а также «тяжелые» бульдозеры Komatsu. Это позволило значительно нарастить добычу угля уже к 1987 году.

Сегодня протяженность горных работ «Сибиргинского» – более 10 километров, технологических дорог – более 100 километров. Перед отгрузкой потребителям добываемый на разрезе уголь перерабатывается на сортировочных установках, обогащается на установке «Сибиргинская» и ЦОФ «Сибирь».

На торжественном собрании, посвященном 50-летию предприятия и проведенном с соблюдением противоэпидемических мер, заслуженные награды получили 18 работников.

«Балансовые запасы разреза в настоящее время составляют свыше 113 млн тонн коксующегося и энергетического угля, их достаточно еще на долгие годы работы и коллективу предприятия, и подрядной организации. Уверен, что «Сибиргинский» будет выполнять поставленные планы и достигать высоких производственных показателей и в будущем», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.