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«Южный Кузбасс» отметили за вклад в реализацию экологической программы

На отчетной конференции Минприроды России и департамента природных ресурсов экологии Кемеровской области подведены итоги работы проекта Программы ООН «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». В проекте приняли участие 4 угольные компании, подготовлено 24 научно-исследовательские работы.

На заседании эксперты ООН и представители областной администрации высоко оценили вклад компании «Южный Кузбасс». Ученые Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН-Кемерово при поддержке предприятия разработали методические рекомендации по использованию интегрального показателя пригодности нарушенных земель для рекультивации, а также экспериментально подтвердили возможность использования отходов добычи и переработки угля для биологического восстановления земель.

«Результаты проекта с нашим участием вошли в сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора, а также в список наилучших доступных технологий. Мы планируем передать наши наработки другим предприятиям Группы «Мечел» для практического применения», отметил начальник экологического управления ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Чекалов.

Экология
Междуреченск
kuzbassnews.ru
29/11/2017
Экология
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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