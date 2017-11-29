«Южный Кузбасс» отметили за вклад в реализацию экологической программы

На отчетной конференции Минприроды России и департамента природных ресурсов экологии Кемеровской области подведены итоги работы проекта Программы ООН «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». В проекте приняли участие 4 угольные компании, подготовлено 24 научно-исследовательские работы.

На заседании эксперты ООН и представители областной администрации высоко оценили вклад компании «Южный Кузбасс». Ученые Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН-Кемерово при поддержке предприятия разработали методические рекомендации по использованию интегрального показателя пригодности нарушенных земель для рекультивации, а также экспериментально подтвердили возможность использования отходов добычи и переработки угля для биологического восстановления земель.

«Результаты проекта с нашим участием вошли в сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора, а также в список наилучших доступных технологий. Мы планируем передать наши наработки другим предприятиям Группы «Мечел» для практического применения», – отметил начальник экологического управления ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Чекалов.