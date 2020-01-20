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«Южный Кузбасс» по итогам года значительно нарастил объемы производства

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла за 2019 год 8,7 млн тонн угля, что на 26% превышает показатель 2018 года.

На обогатительных фабриках компании переработали 8,7 млн тонн угля – на 4% больше, чем за январь-декабрь 2018 года. Потребителям отгрузили около 6,5 млн тонн готовой продукции, что на 20% превышает данные предыдущего года. По итогам 12 месяцев 2019 года вырос и объем вскрышных работ на разрезах «Южного Кузбасса»: он составил около 40 млн кубометров горной массы, что на 36% больше показателя 2018 года.

За декабрь 2019 года на разрезах и шахтах «Южного Кузбасса» добыли чуть более миллиона тонн угля, что соответствует уровню октября и ноября, и на 72% больше, чем в декабре 2018 года. До 3,9 млн кубометров горной массы вырос объем вскрышных работ, что на 40% превышает данные последнего месяца 2018 года, на 35% вырос объем переработки угля, на 62% - показатель отгрузки угольной продукции потребителям.

«2019 год стал переломным в истории нашей компании. Мы успешно реализовали инвестиционные программы по вводу в эксплуатацию нового оборудования и восстановлению горнотранспортной техники на разрезах компании. Это позволило на протяжении уже трех месяцев добывать более миллиона тонн угля. Мы имеем хороший задел на будущее. Сейчас готовится к реализации масштабная программа по обновлению оборудования обогатительных фабрик, уже в ближайшее время ожидаем поступление новой техники и комплектующих», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
20/01/2020
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

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