«Южный Кузбасс» победил в конкурсе медиафорума «Черное золото России – 2022»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стала победителем в конкурсе медиафорума профессионального мастерства «Черное золото России - 2022». Это первый журналистский конкурс, объединивший представителей телевидения, радио, интернет- и печатных СМИ, а также пресс-служб компаний из всех угледобывающих регионов страны.

Медиафорум «Черное золото России – 2022» приурочен к международному угольному форуму, который состоялся в Кемерове в рамках празднования 300-летия с начала угледобычи в России.

Публикация «Южного Кузбасса» в отраслевом журнале признана лучшей среди пресс-служб угольных компаний в номинации «Импортозамещение и инновации в угольной промышленности». Материал «Вкладываем и работаем» рассказывает об активном внедрении компанией новых технологий угледобычи, которые позволяют снизить затраты, повысить эффективность производства и качество выпускаемой продукции.

Корпоративная газета «Знамя шахтера в новом тысячелетии» стала лауреатом в номинации «Развитие туризма в угольном регионе». На конкурс была представлена работа «50 тысяч шагов за два дня» – о путешествии на Куйлюмские мегалиты в Ортоне и Поднебесные Зубья.

В конкурсе участвовало более 650 материалов о деятельности угольной отрасли: роли угля в экономике, импортозамещении и инновациях, экологии, безопасности труда, подготовке кадров шахтерских профессий, развитии культуры и туризма в угольных регионах. Форум завершился торжественным награждением.

«Южный Кузбасс» – открытая компания. Мы активно рассказываем о жизни предприятия в СМИ, в том числе на страницах корпоративной газеты «Знамя шахтера в новом тысячелетии». И мы рады, что наши материалы были высоко оценены на конкурсе», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс