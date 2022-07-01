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«Южный Кузбасс» победил в военно-патриотической квест-игре

Молодые специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в городской военно-патриотической квест-игре «Маневр».

В городском парке собрались восемь команд: представители учреждений образования и культуры, угольщики, волонтеры.

Организаторы подобрали задания разной тематики и уровня сложности. Ребятам предстояло передвигаться от одной станции с заданиями к другой по территории парка.

При отгадывании предметов, спрятанных в «черном ящике», ребятам понадобилась смекалка. Концентрация внимания пригодилась при сборке карты и разгадывании шифра. Ловкость и скорость, чтобы преодолеть лабиринт из «колючей проволоки» и не провалить испытание «Рота, подъем!». Знания - на этапе сборки-разборки автомата. Меткость для точного поражения мишени из пневматической винтовки.

По итогам восьми этапов игры в лидеры вышла команда «Южного Кузбасса».

«Представители компании всегда принимают активное участие в областных и городских мероприятиях. Спортсмены «Южного Кузбасса» участвовали в спортивно-развлекательном турнире «Триатлон», молодежной спартакиаде. В середине июня мы поддержали полюбившийся горожанам «Парад бабочек», выступив партнером праздника», - говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Общество
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
01/07/2022
Общество
Междуреченск
Мыски

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