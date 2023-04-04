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«Южный Кузбасс» подарил планете час

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») приняла участие в экологической акции «Подари планете час». Тринадцать объектов компании ограничили потребление энергоресурсов на 60 минут.

Массово значимое городское событие состоялось в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче».

Энергетики «Южного Кузбасса» на час погасили уличное и фасадное освещение административно-бытовых зданий разрезов «Красногорский», «Сибиргинский», «Томусинский» и «Ольжерасский»; шахт имени В.И. Ленина, «Ольжерасская» и «Сибиргинская», обогатительных фабрик «Красногорская», «Кузбасская», «Сибирь» и «Томусинская», а также центрального управления компании, управления по подземной добыче угля и Томусинского автотранспортного управления.

«Южный Кузбасс» – активный участник экологических акций. Наши коллективы выходят на субботники, чистят берега рек, озеленяют территории. Компания ведет рекультивацию нарушенных земель, модернизирует очистное оборудование, проводит научно-исследовательские работы по вовлечению отходов производства в технологический цикл предприятий. В прошлом году по итогам Дней защиты от экологической опасности «Южный Кузбасс» получил награду в номинации «Самая активная угольная компания», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

 

Фото: Южный Кузбасс

 

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kuzbassnews.ru
04/04/2023
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