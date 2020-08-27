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«Южный Кузбасс» подарит Мыскам чугунную икону Святой Варвары

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела для города Мыски икону Святой Варвары – покровительницы труда шахтеров и горняков. Икона отлита из чугуна на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.

Икону укрепят на камне, который установят в одном из скверов города Мыски в ближайшее время.

В 2017 году «Южный Кузбасс» реконструировал сквер в Междуреченске, по обеим его сторонам установлены арки с изображением Святой Варвары из уникального каслинского литья.

«Многие жители Мысков – работники угольных предприятий, которые просят заступничества у Святой Варвары. Уверен, ее икона станет еще одной достопримечательностью города, еще одним вкладом нашей компании в его благоустройство», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

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kuzbassnews.ru
27/08/2020
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