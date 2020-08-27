«Южный Кузбасс» подарит Мыскам чугунную икону Святой Варвары

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела для города Мыски икону Святой Варвары – покровительницы труда шахтеров и горняков. Икона отлита из чугуна на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.
Икону укрепят на камне, который установят в одном из скверов города Мыски в ближайшее время.
В 2017 году «Южный Кузбасс» реконструировал сквер в Междуреченске, по обеим его сторонам установлены арки с изображением Святой Варвары из уникального каслинского литья.
«Многие жители Мысков – работники угольных предприятий, которые просят заступничества у Святой Варвары. Уверен, ее икона станет еще одной достопримечательностью города, еще одним вкладом нашей компании в его благоустройство», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Всего в городе смонтированы 183 остановочных павильона из 334. 140 «умных остановок» работают в...
|
Всего в городе смонтированы 183 остановочных павильона из 334. 140 «умных остановок» работают в...
|
Сразу пять автомобилей столкнулись на одной из улиц Кемерова. Результатом беспечности одного из...
|
Дорожники прокладывали верхний слой асфальта и благоустраивали территорию. Так вот, работы подходят...