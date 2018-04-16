«Южный Кузбасс» поддерживает развитие детского творчества

Дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» приняли участие в традиционном фестивале художественного творчества «Пусть всегда будет солнце!».

На празднике, посвященном 25-летию компании, выступили дети работников «Южного Кузбасса» в возрасте от 4 до 14 лет. Вместе с родителями, режиссерами, хореографами и костюмерами ДК «Распадский» они подготовили более 20 творческих номеров.

Каждый из ребят старался по-своему удивить зрителей. Иван Бекренев представил на их суд шорский наигрыш на кай-комусе, Полина Богданова – знаменитую Yesterday на флейте, другие мальчики и девочки исполнили композиции на фортепиано, аккордеоне и гитаре. Среди номеров – классическая и современная хореография и даже акробатические этюды. Также со сцены звучали песни из известных мультфильмов и популярные эстрадные композиции. Дарья и Арина Власевские авторской песней «С юбилеем, «Южный Кузбасс» поздравили угольную компанию с 25-летием. Бурные и искренние аплодисменты заслужила четырехлетняя Алена Яковлева, которая прочитала стихотворение «Кузбасс».

В завершении концерта все участники получили дипломы и памятные подарки от «Южного Кузбасса».

«Разнообразие увлечений детей наших тружеников впечатляет, мы не перестаем поражаться их талантам. Они настоящие артисты, очень старались и готовились к выступлению, оттачивали сценическое мастерство. Ребята выступили с великолепными номерами, и с каждым годом уровень подготовки только растет», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.