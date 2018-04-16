Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» поддерживает развитие детского творчества

Дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» приняли участие в традиционном фестивале художественного творчества «Пусть всегда будет солнце!».

На празднике, посвященном 25-летию компании, выступили дети работников «Южного Кузбасса» в возрасте от 4 до 14 лет. Вместе с родителями, режиссерами, хореографами и костюмерами ДК «Распадский» они подготовили более 20 творческих номеров.

Каждый из ребят старался по-своему удивить зрителей. Иван Бекренев представил на их суд шорский наигрыш на кай-комусе, Полина Богданова – знаменитую Yesterday на флейте, другие мальчики и девочки исполнили композиции на фортепиано, аккордеоне и гитаре. Среди номеров – классическая и современная хореография и даже акробатические этюды. Также со сцены звучали песни из известных мультфильмов и популярные эстрадные композиции. Дарья и Арина Власевские авторской песней «С юбилеем, «Южный Кузбасс» поздравили угольную компанию с 25-летием. Бурные и искренние аплодисменты заслужила четырехлетняя Алена Яковлева, которая прочитала стихотворение «Кузбасс».

В завершении концерта все участники получили дипломы и памятные подарки от «Южного Кузбасса».

«Разнообразие увлечений детей наших тружеников впечатляет, мы не перестаем поражаться их талантам. Они настоящие артисты, очень старались и готовились к выступлению, оттачивали сценическое мастерство. Ребята выступили с великолепными номерами, и с каждым годом уровень подготовки только растет», отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Общество
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
16/04/2018
Общество
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Патриарх Кирилл приедет в Кемерово
Сообщается, что патриарх приедет на 40 день после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", унесшего...
В Новокузнецке запретили эксплуатацию здания ЦУМа
Решением Центрального районного суда в Новокузнецке запрещена эксплуатация здания ЦУМа.
В Новокузнецке на хлебозаводе произошел серьезный пожар
На хлебозаводе №7 произошел взрыв и серьезный пожар. Об этом сообщает НК.Лайф со ссылкой на МЧС...
В Новокузнецке шесть пожарных расчетов тушили загоревшийся дом
Напомним, что в Кузбассе 20 человек тушили загоревшиеся частный дом и баню.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus