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«Южный Кузбасс» подготовил новогодние подарки

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в преддверии новогодних праздников вручит детям работников и пенсионерам около 11 тысяч сладких подарков.

Накануне Нового года более пяти тысяч детей работников подразделений угольной компании получат праздничные наборы c килограммом сладостей. «Южный Кузбасс» приготовил подарки и для пяти тысяч пенсионеров. В последние дни 2018 года советы ветеранов подразделений компании проведут праздничные встречи, где ветераны пообщаются за чашкой чая.

Кроме того, угольная компания традиционно поздравит ребят из семьей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Для них подготовлено почти 300 подарков.

«В течение последней недели уходящего года во дворцах культуры городов Междуреченск и Мыски пройдут девять новогодних утренников. Там детей наших работников поздравят Дед Мороз и Снегурочка, их ждут красочное представление, веселые игры и конкурсы», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
kuzbassnews.ru
25/12/2018
Общество
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