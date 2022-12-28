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«Южный Кузбасс» подвел итоги конкурса детского новогоднего рисунка

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») наградила участников конкурса детского рисунка «Новый год – семейный праздник». В творческом мероприятии приняли участие 44 юных художника – дети работников компании до 14 лет.

В этом году организаторы обратились к ребятам, чьи родители работают в «Южном Кузбассе», с предложением изобразить семейные новогодние традиции. С помощью красок и цветных карандашей дети нарисовали украшенные новогодние елки, встречу Нового года за праздничным столом, сказочных героев и зимние пейзажи. В рисунках рассказали о семейном досуге: катании на лыжах и плюшках, лепке снеговиков.

Все участники конкурса получили благодарственные письма, наборы для живописи и воздушные шары с логотипом угольной компании.

«В «Южном Кузбассе» ведется активная работа с подрастающим поколением: проводим тематические конкурсы рисунков, организуем экскурсии «К папе, маме на работу», устраиваем фестивали талантов, выставки поделок. Эти мероприятия направлены на то, чтобы объединить семьи общим делом и познакомить ребят с компанией, в которой трудятся их родители», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
28/12/2022
Культура
Междуреченск
Мыски

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