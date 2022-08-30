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«Южный Кузбасс» подвёл итоги летней корпоративной спартакиады

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») завершила ежегодную летнюю спартакиаду. В спортивном празднике приняли участие 15 команд подразделений компании, горожане и гости Междуреченска.

Праздник начался с торжественного парада участников спартакиады. С приветственным словом выступили управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко и председатель городского Совета народных депутатов Юрий Баранов. Руководители поздравили собравшихся с наступающим Днём шахтёра, а спортсменам пожелали успехов в состязаниях.

После зажжения огня спартакиады и поднятия флагов стартовали спортивные соревнования. В программу вошли: дартс для руководителей, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, подтягивание на перекладине, армрестлинг, поднятие гири, метание валенка. На волейбольной площадке состоялся финал корпоративного турнира среди мужчин и женщин, на футбольном поле – итоговые матчи лидеров отборочных соревнований по мини-футболу.

Завершающим этапом спартакиады стали состязания «Папа, мама, я Ї спортивная семья». Семьи работников «Южного Кузбасса» показали себя в эстафете, играх с мячом, прыжках в длину и на скакалке.

Для юных участников спортивного праздника организаторы спартакиады развернули детскую площадку. Мальчишки и девчонки играли в дартс, «энгри-бёрдс», тир, крестики-нолики в 3D, забивали мячи в ворота, раскрашивали и рисовали картины. Для любителей фотосессий установили тантамарески – просунув голову в прорези полотен, мальчишки и девчонки могли стать на мгновение шахтером или экскаваторщиком. И детей, и взрослых встречала ростовая фигура Мишки Тедди.

Спартакиада закончилась торжественным награждением призёров и победителей.

«В этом году компания возобновила традиционную летнюю спартакиаду, посвящённую Дню шахтёра. Впервые мероприятие провели в 1994 году, с тех пор число участников выросло вдвое. Спартакиада – настоящий праздник для коллектива «Южного Кузбасса». Работники компании еще раз доказали, что они профессионалы не только на своих рабочих местах, но и на спортивных площадках!», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

 

Фото: "Южный Кузбасс"

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kuzbassnews.ru
30/08/2022
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