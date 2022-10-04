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«Южный Кузбасс» показал старшеклассникам траекторию карьерного роста

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела экскурсию для школьников по собственному учебному центру. Мероприятие посетили 40 учеников старших классов профильных технологических направлений.

Старшеклассники посмотрели видеопрезентации о «Южном Кузбассе», услышали о происхождении каменного угля и его марках, об открытой и подземной добыче и углеобогащении. Новой информацией для ребят стало многообразие горной техники и специальностей в компании.
В учебном центре «Южного Кузбасса» работники не только осваивают новую профессию и повышают квалификацию, но и проходят обучение по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и энергетической безопасности. Школьникам рассказали о мероприятиях по обеспечению безопасности на производстве, технических средствах и системах защиты здоровья работников.
Большой интерес вызвала экскурсия по аудиториям учебного центра. Ребята осмотрели полигон для отработки навыков работы на высоте, макеты техники и обогатительной фабрики, стенды с образцами деталей и креплений, тренажер для оказания первой медицинской помощи.
На память о встрече гостям вручили презенты – информационные буклеты с траекторией карьерного роста в «Южном Кузбассе», блокноты и браслеты с логотипом компании.
«Специалисты «Южного Кузбасса» и педагоги школы №19 разработали большую программу профориентационных мероприятий для школьников города на этот учебный год. Совместной работой мы поддержим городской профориентационный проект «Перспектива» и поможем школьникам лучше узнать о своих возможностях. На предприятиях «Южного Кузбасса» востребовано множество специальностей, и каждую из них ученик старших классов может выбрать в качестве дела своей жизни», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

 

 

Фото: "Южный Кузбасс"

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kuzbassnews.ru
04/10/2022
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