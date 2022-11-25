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«Южный Кузбасс» показал студентам шахту

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала профориентационные экскурсии на шахту «Сибиргинская» для студентов Кузбасского государственного технического университета. Ребят познакомили с производством и пригласили на работу.

Перед началом мероприятий экскурсанты узнали историю шахты «Сибиргинская». После инструктажа по охране труда и ознакомления с планом ликвидации аварий (обязательные этапы перед спуском в шахту) каждый получил комплект спецодежды, а в ламповой «шахтерам» выдали фонарь и самоспасатель.

Студенты четвертого и пятого курсов специальности «Горные машины и оборудование» спустились под землю, увидели дизелевозное депо – площадку отправления и прибытия подвесных дизелевозов. Прошли по выработкам, познакомились с горношахтным оборудованием в реальных условиях. Заглянули на водосборник, где собирается вода, поступающая с поверхности и перекачивающаяся в наземный отстойник. Задали интересующие вопросы и получили развернутые ответы специалистов.

«Подобные мероприятия дают молодым людям представление о предприятии и реальную возможность выбрать будущее место работы. Специалисты «Южного Кузбасса» организовывают экскурсии и для студентов техникумов, и для учащихся школ. Мы заинтересованы в том, чтобы коллектив нашей компании пополнялся молодыми, целеустремленными и грамотными кадрами», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

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kuzbassnews.ru
25/11/2022
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