Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» показывает положительную динамику производственных показателей

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») по итогам 6 месяцев нарастила добычу угля на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель добычи достиг 5,6 млн тонн угля. Объем вскрышных работ на разрезах увеличился на 58%: за полугодие перемещено около 25 млн кубометров горной массы. Рост объемов переработки на обогатительных фабриках составил 30%, а потребителям отгружено на 42% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

За 2 квартал 2020 года компания также продемонстрировала рост производства: добыто 2,8 млн тонн угля, что на 56% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем вскрышных работ на разрезах составил 11,8 млн кубометров горной массы, что на 38% больше, чем в апреле-июне 2019 года. На обогатительных фабриках компании переработано почти на 30% больше угля, чем годом ранее. Рост отгрузки готовой продукции потребителям составил около 39%.

«Основной вклад в положительную динамику производственных показателей продолжает вносить реализованная в прошлом году программа восстановления горнотранспортной техники, а также эффективное сотрудничество с подрядными организациями. Также мы модернизируем обогатительные фабрики, меняем оборудование и проводим серьезные ремонты, это способствует наращиванию объемов переработки», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
14/07/2020
Экономика
Междуреченск
Мыски

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Нетрезвый водитель без прав сбил насмерть двух пешеходов в Кузбассе
58-летний мужчина и 41-летняя женщина умерли на месте. Прибывшие на место происшествия медики...
На Кузбасском мосту установили новую камеру видеонаблюдения
Как рассказали в Госавтоинспекции, комплекс «Оракул» установлен на левобережной части Кузбасского...
Крупные реки Кузбасса пожелтели
Как пояснили в организации, речь идёт о трёх водных объектах — это реки Кия, Кундат и Большой...
В Кузбассе за месяц шестерых пропавших нашли мёртвыми
74 человека из числа пропавших были найдены живыми, шестеро — погибшими, у трёх человек найдены...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus