«Южный Кузбасс» показывает положительную динамику производственных показателей

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») по итогам 6 месяцев нарастила добычу угля на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель добычи достиг 5,6 млн тонн угля. Объем вскрышных работ на разрезах увеличился на 58%: за полугодие перемещено около 25 млн кубометров горной массы. Рост объемов переработки на обогатительных фабриках составил 30%, а потребителям отгружено на 42% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

За 2 квартал 2020 года компания также продемонстрировала рост производства: добыто 2,8 млн тонн угля, что на 56% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем вскрышных работ на разрезах составил 11,8 млн кубометров горной массы, что на 38% больше, чем в апреле-июне 2019 года. На обогатительных фабриках компании переработано почти на 30% больше угля, чем годом ранее. Рост отгрузки готовой продукции потребителям составил около 39%.

«Основной вклад в положительную динамику производственных показателей продолжает вносить реализованная в прошлом году программа восстановления горнотранспортной техники, а также эффективное сотрудничество с подрядными организациями. Также мы модернизируем обогатительные фабрики, меняем оборудование и проводим серьезные ремонты, это способствует наращиванию объемов переработки», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.