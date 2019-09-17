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«Южный Кузбасс» показывает рост производства

Угольная компания «Южный Кузбасс» увеличила объем добычи в августе 2019 года по сравнению с июлем, а также аналогичным периодом прошлого года.

За август 2019 года шахтеры и горняки «Южного Кузбасса» добыли 764 тыс. тонн угля, что на 12% больше, чем за июль текущего года, и на 37% превышает результаты августа 2018 года. Увеличился и объем вскрышных работ (+16% к июлю, +55% к августу 2018 года): за август на разрезах компании переработано 3,9 млн кубометров горной массы.

На обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» переработана 731 тыс. тонн угля, в процентном соотношении рост составил 5% к июлю 2019 года и 11% к августу прошлого года. Потребителям отправлено соответственно на 4% и 20% продукции больше.

«Рост объемов добычи связан с реализацией в компании инвестиционной программы и привлечением подрядных организаций для ведения открытых горных работ. В конце августа на шахте им. В.И. Ленина введена в эксплуатацию лава с запасами 560 тыс. тонн коксующегося угля, в ближайшее время на шахте «Сибиргинская» также будет запущен новый очистной забой. Это позволит сохранить положительную динамику в будущем», – прокомментировал управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
17/09/2019
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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