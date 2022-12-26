«Южный Кузбасс» получил экологические награды

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») получила три награды по итогам ежегодной Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2022».

Торжественное награждение участников акции состоялось в городском дворце культуры. С помощью видеороликов на большом экране организаторы рассказали о прошедших городских, региональных и федеральных экопроектах: «Вода России», «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистые игры», «Сад памяти», «Соберём. Сдадим. Переработаем!», «Посади лес», «Батарейки, сдавайтесь!». Самые активные и результативные участники акций получили награды.

«Южный Кузбасс» отмечен в номинации «Самая активная угольная компания». В 2022 году компания участвовала в очистке отстойника в русле реки Большой Кийзак, закупила оборудование для модернизации очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков санатория-профилактория «Романтика». Кроме того, специалисты «Южного Кузбасса» проводят научно-исследовательские работы по вовлечению отходов производства в технологический цикл и активно поддерживают экологические акции и проекты.

Еще одной награды «Южный Кузбасс» удостоился за весомый вклад в сбор макулатуры. В рамках региональной акции «Соберём. Сдадим. Переработаем!» работники угольной компании собрали и сдали более 1200 килограммов вторичного сырья.

В числе активистов экологического движения благодарностью и премией городской администрации отмечен ведущий специалист по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Михаил Зубков.

«В компании ежегодно разрабатывается план природоохранных мероприятий, повышается их эффективность, растут и вложения в эту деятельность. Кроме того, наши сотрудники всегда готовы внести вклад в охрану окружающей среды: высаживают деревья, выходят на субботники, убирают берега рек. Полученные награды – подтверждение ответственного отношения компании к соблюдению экологических стандартов и требований», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"