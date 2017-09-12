«Южный Кузбасс» получил премию за популяризацию профессии угольщика

Пресс-служба угольной компании «Южный Кузбасс» заняла второе место во всероссийском конкурсе СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».
Итоги регионального тура конкурса подвели на главной площадке всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» в Кемерове в парке Победы. Угольная компания «Южный Кузбасс» заняла второе место в номинации «Лучший региональный проект по популяризации и информированию положительного образа профессии работника ТЭК».
Пресс-служба предприятия представила на конкурс телевизионный проект «Уголь согрет нашими сердцами». В рамках цикла передач жители двух городов Кемеровской области – Междуреченска и Мысков – знакомились с тружениками «Южного Кузбасса» на телеканале «Июнь».
12/09/2017
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