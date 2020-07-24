«Южный Кузбасс» помогает муниципалитетам

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») выделила горную породу для строительства объектов на территории Междуреченского и Мысковского городских округов.
В Междуреченске возводят спортивный комплекс с бассейном. «Южный Кузбасс» предоставил горную массу для укрепления площадки, где разместится башенный кран, а также для строительства подъездных путей, по которым должна передвигаться тяжелая техника. Около 5 тысяч тонн материала подрядная организация вывозит со склада обогатительной фабрики «Красногорская».
Еще порядка 20 тысяч тонн горной массы с территории ЦОФ «Сибирь» угольная компания перевозит в район будущей жилой застройки – 15 квартал ТУ ГРЭС. Пять «КамАЗов» ежедневно выделяется для отсыпки основания дорог будущего «частного сектора»: участки для индивидуального жилищного строительства в этом районе получают многодетные семьи.
«Мы не могли оставить без внимания обращения администраций. Мысковчане будут иметь возможность построить свой дом, и наличие дороги позволит уже в этом сезоне завезти материалы и начать работы. А междуреченцы с нетерпением ждут открытия современного спорткомплекса с бассейном, который станет настоящим подарком к 300-летию Кузбасса», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.
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