«Южный Кузбасс» помогает первоклассникам собраться в школу

В день знаний 281 ребенок работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») впервые отправятся в школы Междуреченска и Мысков. Будущим первоклассникам компания подарила наборы для учебы и творчества.

Накануне школьного учебного года первоклассники получили яркие рюкзаки в корпоративном стиле со специальными наборами внутри. Пенал и мешок для сменной обуви с логотипами компании, наборы карандашей и красок, альбом и цветная бумага, линейка, ластик, пластилин, подставка для книг, а также дневник, тетради и обложки помогут первоклашкам начать учебу с удовольствием.

«Для первоклассников день знаний имеет особое значение, это начало долгого пути в образование. Вручение детям работников подарочных наборов для учебы давно стало традицией нашей компании. Кроме того, в рамках акции «Помоги собраться в школу»материальную помощь получат нуждающиеся в поддержке семьи работников с детьми школьного возраста», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: пресс-служба компании "Южный Кузбасс"