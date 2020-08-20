«Южный Кузбасс» помогает подготовиться к школе

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в преддверии Дня знаний подготовила для детей работников наборы для учебы и творчества общей стоимостью более 660 тысяч рублей.

Для будущих первоклассников, чьи родители работают в угольной компании, «Южный Кузбасс» приобрел 360 специальных наборов. В них входят рюкзак и пенал с корпоративной символикой, тетради и цветные карандаши, краски и пластилин, сумка для сменной обуви и другие полезные предметы для учебы и творческого развития.

«В связи с ограничением на проведение массовых мероприятий мы были вынуждены отменить традиционную встречу с ребятами, вступающими в новый и ответственный период своей жизни. Мы понимаем, как они волнуются, как важна им поддержка родных и близких, всего коллектива нашей компании. И надеемся, что через десяток лет успешной учебы они станут его частью», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.