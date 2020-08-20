«Южный Кузбасс» помогает подготовиться к школе

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в преддверии Дня знаний подготовила для детей работников наборы для учебы и творчества общей стоимостью более 660 тысяч рублей.
Для будущих первоклассников, чьи родители работают в угольной компании, «Южный Кузбасс» приобрел 360 специальных наборов. В них входят рюкзак и пенал с корпоративной символикой, тетради и цветные карандаши, краски и пластилин, сумка для сменной обуви и другие полезные предметы для учебы и творческого развития.
«В связи с ограничением на проведение массовых мероприятий мы были вынуждены отменить традиционную встречу с ребятами, вступающими в новый и ответственный период своей жизни. Мы понимаем, как они волнуются, как важна им поддержка родных и близких, всего коллектива нашей компании. И надеемся, что через десяток лет успешной учебы они станут его частью», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Справедливости ради надо сказать, что предприниматели, которые занимаются частными перевозками в...
|
Как рассказали в городской администрации, за день было проинспектировано 429 объектов...
|
Лозунги перевозчиков Новокузнецка становятся всё более радикальными.
|
Специалисты говорят, что на протяжении дня ожидается переменная облачность, а также кратковременные...