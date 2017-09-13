Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» помогает школьникам выбрать профессию

Совет молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» принял участие в городской акции «Дети - наше будущее».

Для первоклассников Междуреченска состоялся большой яркий праздник. Чтобы помочь детям определиться с выбором профессии, взрослые наглядно продемонстрировали разные виды деятельности. Предприниматели, учреждения образования, медицины, культуры и спорта позволили им «примерить на себя» разные профессии и выбрать занятие по душе.

Активисты совета молодежи «Южного Кузбасса» предлагали детям «порулить» вахтовым автомобилем «КамАЗ», сфотографироваться внутри огромной машины, надеть спецодежду и каску. Молодые работники компании рассказали ребятам о профессии горняка и шахтера.

«Секция нашей компании на таких праздниках традиционно пользуется большим успехом. Юные междуреченцы искренне интересуются, как добывается и перевозится уголь, что такое обогащение. Уверен, многие из нынешних школьников вслед за своими родителями придут работать на предприятия «Южного Кузбасса», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Междуреченск
kuzbassnews.ru
13/09/2017
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Старые фотографии голых студентов в КемГУ вызвали скандал в Сети
Старые фотографии голых студентов Кемеровского госуниверситета вызвали скандал в одной из...
В Новокузнецке злоумышленник ударил ножом посетителя ночного клуба
В Новокузнецке бригада скорой помощи сообщила в полицию о том, что оказывает медицинскую помощь 20-...
Отопительный сезон в Кемерове стартует 12 сентября
Сегодня в Кемерове стартует отопительный сезон.
Был пьян: москвича сняли с самолета в Кемерово и оштрафовали
В международном аэропорту «Алексей Леонов» транспортные полицейские сняли с самолета пассажира из...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus