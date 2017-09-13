«Южный Кузбасс» помогает школьникам выбрать профессию

Совет молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» принял участие в городской акции «Дети - наше будущее».

Для первоклассников Междуреченска состоялся большой яркий праздник. Чтобы помочь детям определиться с выбором профессии, взрослые наглядно продемонстрировали разные виды деятельности. Предприниматели, учреждения образования, медицины, культуры и спорта позволили им «примерить на себя» разные профессии и выбрать занятие по душе.

Активисты совета молодежи «Южного Кузбасса» предлагали детям «порулить» вахтовым автомобилем «КамАЗ», сфотографироваться внутри огромной машины, надеть спецодежду и каску. Молодые работники компании рассказали ребятам о профессии горняка и шахтера.

«Секция нашей компании на таких праздниках традиционно пользуется большим успехом. Юные междуреченцы искренне интересуются, как добывается и перевозится уголь, что такое обогащение. Уверен, многие из нынешних школьников вслед за своими родителями придут работать на предприятия «Южного Кузбасса», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.