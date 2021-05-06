«Южный Кузбасс» помогает ветеранам

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») оказывает адресную поддержку ветеранам в честь Дня Победы.

В этом году материальную помощь в преддверии праздника получат 48 бывших работников «Южного Кузбасса». В том числе три участника Великой Отечественной войны, 43 труженика тыла, один узник концлагерей и одна жительница блокадного Ленинграда.

В День Победы представители «Южного Кузбасса» примут участие в торжественном возложении цветов к мемориалам погибшим воинам в Междуреченске и Мысках.

«В связи с эпидемической обстановкой и состоянием здоровья многих из этих пенсионеров в этом году не планируется торжественных собраний. Но представители Советов ветеранов обязательно свяжутся с теми, кто ковал Победу на фронте и в тылу, и поздравят их с праздником. Кроме того, мы проводим косметический ремонт в квартирах ветеранов, много лет работавших на наших предприятиях», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.