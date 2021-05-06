«Южный Кузбасс» помогает ветеранам

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») оказывает адресную поддержку ветеранам в честь Дня Победы.
В этом году материальную помощь в преддверии праздника получат 48 бывших работников «Южного Кузбасса». В том числе три участника Великой Отечественной войны, 43 труженика тыла, один узник концлагерей и одна жительница блокадного Ленинграда.
В День Победы представители «Южного Кузбасса» примут участие в торжественном возложении цветов к мемориалам погибшим воинам в Междуреченске и Мысках.
«В связи с эпидемической обстановкой и состоянием здоровья многих из этих пенсионеров в этом году не планируется торжественных собраний. Но представители Советов ветеранов обязательно свяжутся с теми, кто ковал Победу на фронте и в тылу, и поздравят их с праздником. Кроме того, мы проводим косметический ремонт в квартирах ветеранов, много лет работавших на наших предприятиях», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сотрудники МЧС России усиливают контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. проводят...
|
Единая дежурно-диспетчерская служба Новокузнецка сообщила о том, что разблокирован проезд вдоль...
|
Глава Кемерова Илья Середюк ответил на вопросы жителей о сроках обработки городских парков и...
|
В социальных сетях мэру Кемерова Илье Середюку стали поступать вопросы об обработке парков и...