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«Южный Кузбасс» помогает ветеранам

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») оказывает адресную поддержку ветеранам в честь Дня Победы.

В этом году материальную помощь в преддверии праздника получат 48 бывших работников «Южного Кузбасса». В том числе три участника Великой Отечественной войны, 43 труженика тыла, один узник концлагерей и одна жительница блокадного Ленинграда.
В День Победы представители «Южного Кузбасса» примут участие в торжественном возложении цветов к мемориалам погибшим воинам в Междуреченске и Мысках.
«В связи с эпидемической обстановкой и состоянием здоровья многих из этих пенсионеров в этом году не планируется торжественных собраний. Но представители Советов ветеранов обязательно свяжутся с теми, кто ковал Победу на фронте и в тылу, и поздравят их с праздником. Кроме того, мы проводим косметический ремонт в квартирах ветеранов, много лет работавших на наших предприятиях», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
06/05/2021
Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски

Новости Кузбасса

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