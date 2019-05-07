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«Южный Кузбасс» помогает ветеранам ко Дню Победы

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в преддверии Дня Победы оказала адресную поддержку ветеранам.

В этом году материальную помощь от «Южного Кузбасса» к празднику получил 81 бывший работник предприятий компании. Среди них шесть участников Великой Отечественной войны и два узника концлагерей, 72 труженика тыла и одна жительница блокадного Ленинграда.

Представители советов ветеранов и руководители угольной компании поздравили почетных земляков на торжественных собраниях и на дому. А в День Победы работники и ветераны «Южного Кузбасса» примут участие в шествии «Бессмертного полка» и возложении цветов к мемориалам погибшим воинам в городах Междуреченск и Мыски.

«Мы не перестаем благодарить наших ветеранов за все сделанное на благо Родины и считаем священным долгом оказывать им помощь и всестороннюю поддержку. К сожалению, с каждым годом становится все меньше живых свидетелей той жестокой войны», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
07/05/2019
Общество
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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