«Южный Кузбасс» пополнил парк дорожной техники

В угольной компании «Южный Кузбасс» ввели в эксплуатацию новый автогрейдер стоимостью 25 млн рублей.
Автогрейдер John Deere 872G пополнил парк дорожной техники разреза «Ольжерасский». Новое оборудование будет использоваться для строительства и ремонта автодорог на карьере, в зимнее время – для очистки дорог от снега.
Двигатель новой машины соответствует экологическому стандарту «Евро-2», который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах технологического транспорта. Активация режима Eco позволяет снизить обороты двигателя, оптимизировать расход топлива и снизить эксплуатационные затраты до 10 процентов.
«Новый автогрейдер отличается от имеющейся на разрезе техники функционалом, большей эффективностью и удобством работы. Конструкция кабины обеспечивает полный обзор вокруг машины, в том числе на рабочую зону позади него. На модели установлен бесступенчатый переключатель, с помощью которого машинист имеет возможность в любое время и на любой передаче изменить направление хода грейдера с переднего на задний», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.
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