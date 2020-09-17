«Южный Кузбасс» пополнил парк спецавтомобилей

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приобрела бортовой автомобиль «Камаз» с кран-манипуляторной установкой стоимостью 7,5 млн рублей.

Специальный автомобиль будет использоваться при проведении ремонтных работ на разрезах, шахтах и обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» для оперативной транспортировки узлов и элементов оборудования.

Он оснащен кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью семь тонн, а стрела автокрана может выдвигаться почти на девять метров. Автомобиль также оборудован выдвижными гидравлическими опорами, специальной двухместной люлькой с возможностью управления прямо из нее. Она позволяет проводить работы на высоте до 23 метров. Кроме того, в кузове такого «Камаза» можно перевозить шесть тонн груза.

Нормативный срок эксплуатации нового спецавтомобиля предполагает пробег в 300 тысяч километров. Повышенную проходимость в условиях технологических дорог «Южного Кузбасса» ему обеспечат двигатель мощностью 300 лошадиных сил и шесть ведущих колес.

«Кран, вышка, грузовик – этот автомобиль можно назвать «универсальным солдатом». Его использование позволит вести ремонты горного оборудования, которое отличается большой массой и не всегда удобными габаритами, в том числе и прямо на горном участке, на месте расположения экскаватора или самосвала. Это позволит сократить время простоя горнотранспортного оборудования, чтобы оно как можно быстрее вернулось в технологический процесс», - говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.