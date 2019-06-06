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«Южный Кузбасс» пополняет парк карьерных самосвалов

Компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу компаний «Мечел») сообщает о пополнении парка горной техники. По договору с «ЦТП «БЕЛАЗ-24» на разрезы компании поступят 11 новых самосвалов общей стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Подписание документа состоялось в рамках Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».

«Южный Кузбасс» получит 8 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн и 3 – грузоподъемностью 130 тонн. Новая техника поступит на предприятие в июне-августе 2019 года. Самосвалы предназначены для перевозки вскрышных пород и добытого угля на разрезах «Южного Кузбасса».

«Обновление парка технологического автотранспорта является одним из важных направлений программы капитальных вложений на наших горнодобывающих предприятиях. Приобретение новых карьерных самосвалов позволит увеличить добычу и объем вскрышных работ», – прокомментировал генеральный директор «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк.

 

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kuzbassnews.ru
06/06/2019
Экономика
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