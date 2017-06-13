«Южный Кузбасс» посадил 24 тысячи деревьев на рекультивируемых землях

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» высадили 24 тысячи саженцев хвойных деревьев в рамках программы рекультивации нарушенных земель. Затраты составили более полумиллиона рублей.

Высадка саженцев началась во Всекузбасский день посадки деревьев. На 3 гектарах отвала вскрышных пород разреза «Ольжерасский» (это площадь, равная примерно четырем футбольным полям) появилось 7 тысяч саженцев ели обыкновенной. Несколькими днями позже работники разреза облагородили еще 5 гектаров нарушенных земель и высадили 17 тысяч молодых деревьев. Саженцы для посадки предоставил Междуреченский лесхоз. Выбранный сорт хвойных деревьев характерен для данной местности, поэтому саженцы должны хорошо прижиться.

«В течение года мы запланировали провести биологическую рекультивацию и других территорий разрезов, высадим в общей сложности еще около 55 тысяч саженцев», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.