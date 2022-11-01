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«Южный Кузбасс» повышает безопасность на рабочих местах

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») устанавливает в подразделениях терминалы предсменного контроля знаний правил по охране труда и оказанию первой помощи. Данная инициатива направлена на повышение безопасности на рабочих местах.

Первые терминалы уже установлены в двух подразделениях компании – на шахтах имени В.И. Ленина и «Сибиргинская» – и проходят опытно-промышленные испытания.　

Согласно алгоритму прохождения тестирования, работник перед началом смены подходит к терминалу контроля знаний, прикладывает личный пропуск для авторизации и отвечает на несколько вопросов по правилам охраны труда и оказания первой помощи. Процесс занимает не больше двух минут.　

Система контроля знаний аккумулирует результаты. Специалист по охране труда «Южного Кузбасса» контролирует прохождение тестирования, формирует отчет и направляет руководителю подразделения для контроля, анализа результатов и утверждения отчета. Работники, показавшие неудовлетворительные результаты, пройдут дополнительное обучение по охране труда.　

«Терминалы контроля знаний будут установлены во всех подразделениях «Южного Кузбасса». Тестирование поможет без отрыва от производства закрепить в памяти работников основы безопасности. В будущем предсменная проверка знаний станет обязательной процедурой для каждого работника», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
01/11/2022
Экономика
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