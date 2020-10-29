«Южный Кузбасс» повышает профессиональный уровень сотрудников

Учебный центр ПАО «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев 2020 года обучил 7,9 тысяч человек.

Свыше шести тысяч работников угольной компании прошли обязательное обучение по охране труда и промышленной безопасности, допуску к обслуживанию объектов и технических устройств, подконтрольных Ростехнадзору.

Также обязательное обучение прошли более тысячи работников сторонних организаций: «Кузбассэнергосбыта», «Москокса», «Братского завода ферросплавов» и других предприятий Группы «Мечел». Дистанционное обучение учебный центр «Южного Кузбасса» успешно внедрил еще в 2015 году.

Курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации за январь-сентябрь 2020 года прошли 370 работников «Южного Кузбасса». Учебный центр обучает 193 профессиям, среди которых машинист экскаватора, водитель, слесарь по ремонту оборудования, аппаратчик углеобогащения и прочие, востребованные не только в угольной отрасли, но и других промышленных областях. С начала года услугами образовательной организации воспользовались также порядка 340 жителей Междуреченска и Мысков. Для этой категории обучающихся организовываются практики на предприятиях угольной компании под руководством опытных наставников.

Кроме того, «Южный Кузбасс» не так давно начал проводить аттестацию инженерно-технических работников в области промышленной безопасности в новой системе – на едином портале тестирования Ростехнадзора.

«Профессиональный уровень работников компании всегда под особым контролем и вниманием. К преподаванию в учебном центре мы привлекаем специалистов с богатым опытом практической работы, программы регулярно обновляются для соответствия требованиям законодательства и реальным условиям работы. Кроме того, в обучении используются современные средства, такие как динамический тренажер вождения самосвалов БелАЗ и тренажер сердечно-легочной реанимации», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.