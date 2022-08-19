«Южный Кузбасс» поздравил ветеранов компании с Днем шахтера

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») открыла череду торжеств к Дню шахтёра чествованием заслуженных работников. В банкетном зале санатория-профилактория «Романтика» собрались 100 ветеранов труда всех подразделений компании.

Представители компании и объединенной профсоюзной организации «Южный Кузбасс» поздравили почетных гостей с наступающим профессиональным праздником и выразили слова признательности за их многолетний добросовестный труд.

Заслуженные работники обсудили с руководителями угольной компании и ее филиалов деятельность подразделений, особенности работы в современных реалиях, перспективы развития и модернизации угольной отрасли.

Коллективы дворца культуры имени В.И. Ленина развлекали гостей танцевальными и творческими номерами. Ветераны пели, танцевали, рассказывали стихи, делились воспоминаниями и общались за праздничным столом с друзьями-коллегами.

Все почетные гости получили от угольной компании материальную помощь.

«Празднование Дня шахтёра традиционно начинаем с чествования ветеранов – «золотого фонда» нашего большого коллектива. Их руками заложены трудовые традиции, построены предприятия, налажены производственные процессы. Следующей в череде корпоративных мероприятий в преддверии профессионального праздника пройдет летняя спартакиада», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.