Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» поздравил ветеранов труда с профессиональным праздником

В «Южный Кузбасс» в преддверии празднования 25-летия угольной компании и Дня шахтера прошла встреча с ветеранами труда.

В торжественном приеме участвовали 100 почетных ветеранов – бывших шахтеров, горняков, обогатителей и автомобилистов, долгие годы работавших в подразделениях компании.

Руководители «Южного Кузбасса», представители профсоюзной организации и администрации Междуреченского городского округа поблагодарили собравшихся за многолетний добросовестный труд, поздравили с Днем шахтера и вручили материальную помощь. Ветераны компании с радостью и энтузиазмом общались за праздничным столом, пели и танцевали.

«Сегодня в Советах ветеранов более пяти тысяч человек. Мы всегда будем помнить, что благодаря их труду и неравнодушию крепли наши предприятия, был сформирован коллектив профессионалов с большим трудовым наследием. Поэтому адресная помощь, отдых и оздоровление в санатории-профилактории «Романтика», праздничные встречи, организация спартакиад и творческих фестивалей – лишь малая часть нашей признательности», – говорит управляющий директор  «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Общество
kuzbassnews.ru
27/08/2018
Общество
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus