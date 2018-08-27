«Южный Кузбасс» поздравил ветеранов труда с профессиональным праздником

В «Южный Кузбасс» в преддверии празднования 25-летия угольной компании и Дня шахтера прошла встреча с ветеранами труда.

В торжественном приеме участвовали 100 почетных ветеранов – бывших шахтеров, горняков, обогатителей и автомобилистов, долгие годы работавших в подразделениях компании.

Руководители «Южного Кузбасса», представители профсоюзной организации и администрации Междуреченского городского округа поблагодарили собравшихся за многолетний добросовестный труд, поздравили с Днем шахтера и вручили материальную помощь. Ветераны компании с радостью и энтузиазмом общались за праздничным столом, пели и танцевали.

«Сегодня в Советах ветеранов более пяти тысяч человек. Мы всегда будем помнить, что благодаря их труду и неравнодушию крепли наши предприятия, был сформирован коллектив профессионалов с большим трудовым наследием. Поэтому адресная помощь, отдых и оздоровление в санатории-профилактории «Романтика», праздничные встречи, организация спартакиад и творческих фестивалей – лишь малая часть нашей признательности», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.