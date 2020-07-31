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«Южный Кузбасс» предлагает школьникам решить производственные задачи

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») предложила школьникам-участникам всероссийской программы «Сириус. Лето: начни свой проект» два задания для подготовки проектных работ в следующем учебном году.

Программа дает возможность обучающимся 7-11 классов ознакомиться со спецификой работы ведущих компаний и вузов, включиться в работу над актуальными практическими задачами. Научно-технические проекты им помогут подготовить наставники - студенты старших курсов, магистранты и аспиранты региональных вузов. Программа разработана Образовательным центром «Сириус» (Сочи) и проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«Южный Кузбасс» предлагает участникам проекта две проектные задачи, актуальные для развития обогатительных фабрик компании. При решении первого кейса школьникам необходимо рассмотреть варианты изменения конструкции склада, которые позволят одновременно складировать и отгружать без смешения два продукта углеобогащения разной крупности. Во втором случае – разработать план действий, исключающий образование смёрзшихся крупных кусков угольной продукции и ее примерзания к железнодорожным вагонам.

«Мы заинтересованы в привлечении молодых кадров, а участие в проекте «Сириус. Лето» – отличная возможность найти будущих талантливых сотрудников, уже знакомых с особенностями работы наших предприятий. За время разработки проектов по нашим задачам студенты-наставники смогут зарекомендовать себя на производстве, а школьники – закрепить и углубить знания и, возможно, определиться с будущей профессией», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Образование
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Образование
Экономика
Междуреченск
Мыски

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