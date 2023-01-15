«Южный Кузбасс» предоставил работникам 14 тысяч тонн бесплатного угля

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») в 2022 году обеспечила топливом для бытовых нужд более двух тысяч своих работников и неработающих пенсионеров.

Обеспечение углем – традиционная мера социальной поддержки «Южного Кузбасса». Право на ежегодное получение льготного топлива имеет каждый работник и пенсионер угольной компании, проживающий в доме с печным отоплением.

В 2022 году «Южный Кузбасс» отгрузил своим потребителям 14 тысяч тонн угля. Для ветеранов была организована бесплатная доставка. Частичной компенсацией за энергоресурсы в стоимости коммунальных услуг воспользовались свыше 6 тысяч человек.

«Предприятие выполняет взятые на себя социальные обязательства. В компании действует коллективный договор, обеспечивающий ряд льгот для работников и членов их семей, а также неработающих пенсионеров: материальную помощь в разных жизненных ситуациях, оздоровление и путевки в санатории, оплату стоимости проезда к месту отдыха, компенсацию аренды жилья для иногородних работников ключевых профессий, вознаграждение за выслугу лет и прочие», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"