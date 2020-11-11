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«Южный Кузбасс» превысил объем добычи 2019 года

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») за 10 месяцев 2020 года добыла 9,2 млн тонн угля, что на 38% превышает показатель аналогичного периода 2019-го и на 5% - всего прошлого года.

Объем подготовительных работ на шахтах «Южного Кузбасса» за 10 месяцев 2020 года вырос на 25%, а на разрезах – на 11% к данным аналогичного периода 2019-го.

На обогатительных фабриках «Южного Кузбасса» с начала текущего года переработано на 17% угля больше, чем за январь-октябрь прошлого, а показатель отгрузки готовой продукции потребителям вырос на 24%. По этим показателям также уже достигнуты результаты 12 месяцев 2019 года.

«Положительная динамика производственных показателей стала планомерным итогом реализации целевых программ восстановления оборудования и повышенного внимания к планированию и ведению горных работ. Мы стремимся максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и оптимизировать производственные процессы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
11/11/2020
Экономика
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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