«Южный Кузбасс» пригласил детей работников на ЦОФ «Сибирь»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала экскурсию на ЦОФ «Сибирь» для школьников, чьи родители работают на этой обогатительной фабрике.

На площадке перед административным корпусом ЦОФ «Сибирь» ребят встретила ветеран предприятия Зинаида Шмаль. Она рассказала детям о трудовых династиях и обогатителях, занесенных на Доску почета. В помещении раскомандировки, месте выдачи сменных нарядов и коротких организационных встреч коллектива, школьники посмотрели фильм о предприятии и прошли обязательный инструктаж по технике безопасности. Здесь же историю фабрики, ее достижения и технологический процесс обогащения угля вкратце описал инженер по подготовке производства Дмитрий Маслов.

Экскурсия проходила по заранее продуманному маршруту. Личное знакомство с предприятием ребята начали в здравпункте, где обогатители проходят предсменный медосмотр. Затем главный специалист конструкторской группы Сергей Забродин и специалист по строительству Светлана Быстрова наглядно продемонстрировали суть своей работы: показали чертежи, вместе с ребятами произвели некоторые замеры и рассмотрели модель строительных объектов на понятных детям примерах.

В диспетчерской экскурсантов впечатлило обилие мониторов и кнопок пульта управления. Диспетчер видит, контролирует и оперативно влияет на все технологические процессы фабрики, не выходя из помещения, и ребятам очень хотелось в этом поучаствовать. Далее школьников, переодетых в спецодежду, Дмитрий Маслов провел в цех обогащения ЦОФ «Сибирь». Здесь ребята уже своими глазами, а не через мониторы увидели оборудование, с помощью которого ведется обогащение угля, и работников разных профессий, задействованных в производстве.

Следующим пунктом программы стало посещение механосборочного участка. Юным посетителям рассказали о подразделении «Южного Кузбасса», где изготавливают и восстанавливают оборудование, необходимое для фабрик, а также для разрезов и шахт компании. Экскурсию провел начальник участка Евгений Кутсар, работающий на ЦОФ «Сибирь» уже около 30 лет и в прошлом году занесенный на «Доску почета наставников России».

«Цель мероприятия – обеспечить преемственность поколений, познакомить детей с предприятием, которое построили их дедушки и бабушки и где сегодня трудятся их родители. Показать, насколько может быть интересна и увлекательна как инженерная работа, так и участие в жизни коллектива, ведь наши предприятия отличаются богатыми спортивными и культурными традициями. Все это достойно внимания подрастающего поколения», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Ермалюк.