«Южный Кузбасс» пригласил студентов техникума на практику и стажировку

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») поздравили студентов Междуреченского горностроительного техникума с началом учебного года и пригласили их на производственную практику и стажировку.

На встречу в актовом зале МГСТ собрались около 40 студентов старших курсов подземных и ремонтных специальностей: будущие сварщики, слесари подземные, машинисты дорожных и строительных машин.

Представители компании показали презентационный видеоролик о «Южном Кузбассе», рассказали о производственной практике и стажировке в подразделениях компании, целевом обучении в вузе, социальных гарантиях, программах кадрового развития для сотрудников. Студенты интересовались вопросами заработной платы на предприятии, уточняли детали стажировки и условия прохождения практики.

Всем участникам встречи специалисты «Южного Кузбасса» раздали информационные буклеты.

«Выпускники Междуреченского горностроительного техникума трудятся во всех подразделениях «Южного Кузбасса». Учащиеся приходят на производственную практику, вливаются в коллективы и после окончания учебы остаются работать уже в качестве молодых специалистов. Для сотрудников у нас предусмотрен ряд программ профессионального роста: практико-ориентированное обучение в вузе, профподготовка и переподготовка в учебном центре компании», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: Южный Кузбасс