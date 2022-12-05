«Южный Кузбасс» принял на практику 57 студентов вузов и техникумов

В подразделениях угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») студенты старших курсов проходят производственную практику, получая трудовой стаж и заработную плату.

В настоящий момент в компании проходят производственную практику 57 будущих специалистов востребованных профессий, получающих образование по специальностям: «Компьютерные системы и комплексы», «Горные машины и оборудование», «Открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых», «Машинист дорожных и строительных машин», «Ремонтник горного оборудования», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Студенты вузов и техникумов трудоустраиваются в подразделения «Южного Кузбасса» на практику в соответствии с трудовым кодексом: оформляются трудовые книжки, заработная плата начисляется в соответствии со штатным расписанием. Для этого необходимы два условия: достижение 18 лет и наличие свидетельства о присвоении квалификации рабочего, его студенты получают параллельно с учёбой.

Перед началом производственной практики студенты изучают требования безопасного труда, правила пользования средствами индивидуальной защиты и обращения с оборудованием. Знания по охране труда и правилам безопасности ребята продолжают получать ежедневно при инструктаже перед началом работы.

К студентам прикрепляют наставников – опытных сотрудников подразделений. В процессе работы молодые люди знакомятся с оборудованием, приобретают устойчивые профессиональные навыки, осваиваются в коллективах и после защиты диплома получают возможность вернуться в компанию уже в качестве молодых специалистов.

«Системная работа со студентами вузов и техникумов – один из приоритетов кадровой политики «Южного Кузбасса». Сотрудничество с учреждениями профессионального образования носит круглогодичный характер и строится в соответствии с утверждённым планом практик, ориентированным на учебные процессы. Таким образом компания растит будущую смену. Многие из студентов-практикантов по окончании учебы возвращаются в знакомые коллективы и начинают самостоятельный трудовой путь», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"